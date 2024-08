Perfekter Abschluss: sowohl der RHEINPFALZ-Ferienaktionen des Jahres als auch der Amtszeit von Kuseline Jil Biedinger. Kurz vor ihrem letzten offiziellen Termin auf der Herbstmesse sagte sie Danke – und machte einigen Zeitungslesern ein besonderes Geschenk.

Tolle Atmosphäre zum Ferienende: Bei milden Temperaturen und Sonnenschein präsentierte sich der Ohmbachsee am Sonntag im Spätsommer-Idyll. An einem ihrer Lieblingsplätze im Landkreis empfing Kuseline Jil Biedinger die Teilnehmer der Ferienaktion, um mit ihnen ihren eigenen Blick auf den See zu teilen. Das beliebte Ausflugsziel ist sowohl mit dem Auto als auch per Rad gut zu erreichen. Eine Nanzdietschweilerin lobte den Fahrradweg, sie sei die „sieben Kilometer von zu Hause aus – natürlich – mit dem Fahrrad angereist“. Eine Familie aus Schmittweiler brachte – ganz im Sinne des RHEINPFALZ-Ferienprogramms – Kinder mit zur Tour.

Der gepflegte Rundweg ermöglichte allen Teilnehmern ein unbeschwertes Erlebnis – die Jüngsten tollten oft voraus und zeigten große Entdeckerfreude, auch am Ufer und bei den Stegen. Keine Frage: Biedingers Ziel, den Nachwuchs für den Ohmbachsee zu begeistern, war erreicht. Während der Wanderung von der Grieser Seite vorbei am Wasserspielplatz und den Tretbooten hinüber Richtung Sand kamen die Generationen miteinander ins Gespräch. Auf dem Wasser waren einige Segler unterwegs, und die spätsommerlichen Temperaturen beim Start der Wanderung entwickelten sich zu einem ausgewachsenen Sommertag.

Nach der Umrundung des Sees ging es für alle Generationen aufs Wasser. Foto: Thorsten Zimmer

Jil Biedinger will „etwas zurückgeben“

Wieder am Ausgangspunkt angekommen, lud die Kuseline alle zu einer Tour auf dem Wasser ein – mit Tretbooten. Auf dem See hatte sich inzwischen reges Treiben eingestellt; neben den Seglern war sogar ein Motorboot unterwegs. Viele Nilgänse erwiesen sich als wenig scheue Gäste am noch in Sommerfarben blühenden Ufer. Der Besuch am Kiosk, bei dem die Kuseline ihre Gäste zu Getränk, Eis oder Pommes einlud, rundete einen perfekten Sommertag ab, wie ihn viele nur noch aus der Kindheit in Erinnerung hatten.

Mit dem vorletzten Termin ihrer Amtszeit, den sie gemeinsam mit der RHEINPFALZ auf die Beine gestellt hat, wollte Kuseline Jil Biedinger ihre „Dankbarkeit zeigen und etwas zurückgeben“. Während ihrer Amtszeit sei sie „sehr großzügig“ behandelt worden und habe vieles erlebt. Den offiziellen Abschluss ihrer Amtszeit wird die Kuseler Messe bilden.