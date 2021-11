Das Anmeldeportal auf der Internetseite des Landkreises, www.landkreis-kusel.de, für die Corona-Auffrischungsimpfungen wird am Freitag, 19. November, um 8 Uhr freigeschaltet. Ganz oben auf der Startseite, teilt Kreissprecherin Karla Hagner auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, werde ein Reiter zur Terminvergabe eingerichtet. Wer darauf klickt, wird auf eine Unterseite mit einem blauen Balken geleitet, in dem „Impfzentrum“ steht. Im weiteren Verlauf müssen unter anderem Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und das Datum der zweiten Impfung angegeben werden, erläutert Hagner. Impfwillige können sich in dem Anmeldeportal unter mehreren Terminen – sofern noch verfügbar – einen aussuchen, an dem sie zur Booster-Impfung auf den Windhof kommen wollen. Möglich sei eine Terminvereinbarung für die kommenden zwei Kalenderwochen. Impfwillige erhalten nach der Buchung eine Bestätigungsmail. In dieser sei aufgeführt, welche Unterlagen zum Impftermin mitgebracht werden müssen. „Das sind Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie der Nachweis über die erste und zweite Corona-Schutzimpfung“, sagt Hagner. In der E-Mail sei auch ein Link hinterlegt, um den Termin zu ändern oder zu stornieren. Termine können ausschließlich online vereinbart werden, betont Hagner, weitere Formen seien in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar gewesen.

In Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und dem Kuseler Westpfalz-Klinikum nimmt der Landkreis das Impfzentrum am kommenden Mittwoch, 24. November, wieder in Betrieb. Immer mittwochs und freitags werden zwischen 14 und 20 Uhr Booster-Impfungen verabreicht. Man habe bereits genügend Personal gefunden, um das Impfzentrum wieder zu betreiben.