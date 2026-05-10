Ganz gleich worum es ging: Karl-Heinz Ohler hat stets mitreden – und jedes Gespräch bereichern können. Jetzt ist der frühere RHEINPFALZ-Mitarbeiter mit 88 Jahren gestorben.

Weit hat er nicht reisen müssen: Von den zwei Kirchtürmen seines Heimatstädtchens aus waren es nur gut drei Kilometer zu den beiden, die er fortan in seiner neuen Heimat sehen sollte. Dass der Kuseler in Rammelsbach hängen blieb, ist nicht verwunderlich, denn im Wackepickerdorf hat Karl-Heinz Ohler sein privates Glück gefunden.

Über das Geschehen dort und in den Gemeinden rund um Altenglan berichtete Ohler über lange Jahre hinweg für die RHEINPFALZ. Lokalpolitisches und gesellschaftliches Geschehen waren seine Felder, wenngleich seine Interessen viel, viel weiter reichten – von der Fußballszene vor der Haustür bis hin zur Weltpolitik.

Zeitlebens pocht soziale Ader

Ohler war zeitlebens eine soziale Ader eigen, das manifestierte sich in seinem parteipolitischen Engagement: Im kommen Jahr hätte er sein 50. Jubiläum in Reihen der Sozialdemokraten feiern können. Ebenso lange wie seiner SPD war er der Arbeiterwohlfahrt verbunden. Dort war der Verwaltungsangestellte lange Vorstandsmitglied und legte sich ebenso ins Zeug wie für den Turnverein Rammelsbach.

Gelernt hat er in den Kuseler Tuchfabriken, als Wehrdienstleistender war er unter den ersten, die auf dem Kuseler Windhof einrückten. Ohler hatte schon einiges an Berufserfahrung gesammelt, ehe er zur Verbandsgemeinde Altenglan wechselte. Im Jahr seines 25. Dienstjubiläums ging er 1999 in Ruhestand.

Mit seiner Renate hatte er zwei Jungs. Der eine schenkte beiden einen Enkelsohn, der andere deren zwei. Über eine Urenkelin hat sich Ohler noch freuen dürfen. Am Montag, 11. Mai (14 Uhr, Friedhof Rammelsbach), nehmen Hinterbliebene, Freunde und Bekannte Abschied.