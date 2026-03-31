Von April von Juli bietet das Team von „Land L(i)eben “ weitere Kurse im Umgang mit Smartphone und Tablet an. Die Termine im Überblick.

Das Projektteam von „Land L(i)eben“ bietet von April bis Juli in zwei Städten und zwei Gemeinden Kursreihen unter dem Titel „Smartphone und Co.“ an, die sich an Bürger richten, die den Umgang mit ihrem Smartphone oder Tablet erlernen oder vertiefen wollen. Dabei sollen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mobiler Endgeräte, beispielsweise das Schreiben von Textnachrichten oder Navigation im Alltag, vermittelt werden. Die Teilnehmer werden darum gebeten, ein eigenes Smartphone oder Tablet, sofern vorhanden, zu den Lernstunden mitzubringen.

Die Termine in der Übersicht

Die Smartphone-Kurse in Kusel finden im Tuchfabriken-Gebäude K statt – und zwar am 7. April, 5. Mai, 2. Juni und 7. Juli, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr. In Lauterecken werden die Kurse am 23. April, 28. Mai, 11. Juni und 9. Juli im Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung, Schulstraße 6a, von 14 Uhr bis 15 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr angeboten. In Hefersweiler finden die Kurse am 14. April, 21. April, 28. April, 12. Mai, 19. Mai und 26. Mai statt – immer von 14.30 bis 16 Uhr im Sportheim. Im Haschbacher Dorfgemeinschaftshaus sind folgende Termine vorgesehen: 15. April, 22. April, 29. April, 6. Mai, 13. Mai und 20. Mai, jeweils von 17.30 Uhr bis 19 Uhr.

Die Termine für Kusel und Lauterecken sind Bestandteil einer zusammenhängenden Kursreihe, informiert die Kreisverwaltung Kusel. Eine Anmeldung gelte daher an beiden Orten stets für den gesamten Kurs und nicht nur für einzelne Termine. Die Anmeldungen nimmt Digitallotsin Silvia Latterner per Mail an silvia.latterner@kv-kus.de oder telefonisch unter 06381 424 531 entgegen.

Für die Kurse in Hefersweiler und Haschbach bedarf es keiner Anmeldung.