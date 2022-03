Für die „JugendDigitalWerkstatt Land l(i)eben“ werden Jugendliche ab 14 Jahren gesucht, die an der Strategie für das Smart-City-Projekt mitarbeiten wollen. Dieses widmet sich der Frage, wie die Lebensqualität im Kreis mit Hilfe digitaler Technik verbessert werden kann. An drei Standorten im Kreis werden deshalb Digitalwerkstätten eingerichtet – im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg, in der Evangelischen Jugendzentrale Kusel und in der Ideenschmiede im Entwicklungszentrum ländlicher Raum in Reipoltskirchen. Wie die für das Projekt zuständige IDIF GmbH – das Institut für Diagnostik, Intervention, Forschung und Beratung – mitteilt, werden die Jugendlichen dort von Medienpädagogen unterstützt. Ziel sei, mit den Jugendlichen Ideen und Beiträge „zur Digitalisierung des ländlichen Raums“ zu entwicklen und einem erweiterten Publikum zu präsentieren.

Info

Termine: Samstag, 2. April, 10 bis 15 Uhr, Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg; Mittwoch, 6. April, 18 bis 21 Uhr, Ideenschmiede Reipoltskirchen; Samstag, 4. Juni, 10 bis 15 Uhr, Evangelische Jugendzentrale Kusel.