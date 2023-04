Die Entscheidung ist gefallen, wo im Kreis entlang des Glan-Blies-Radweges sogenannte Trimm-dich-Pfade der Generationen entstehen werden. Bei der Abstimmung auf der Bürgerbeteiligungsplattform des Smart-City-Projekts sowie per Telefon erhielten nach Angaben der Kreisverwaltung die Gemeinden Schönenberg-Kübelberg (114 Stimmen, Verbandsgemeinde Oberes Glantal), Pfeffelbach (146 Stimmen, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan) und Lohnweiler (301 Stimmen, Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) den größten Zuspruch. Mehr als 1000 Stimmen sind zwischen 21. Februar und 10. April für die elf im Projekt gelisteten Gemeinden abgegeben worden. Die Fitnessparcours für alle Generationen sollen körperliche Aktivität mit kulturellen und touristischen Angeboten im Kreis verbinden. An den Stationen werden laut Kreisverwaltung QR-Codes angebracht, über die die Nutzer zu Übungsvideos gelangen. Mit jeder Sporteinheit sollen Punkte gesammelt werden können, die gegen eine Belohnung eingetauscht werden können. An jedem Ort soll es weitere Angebote geben, genannt wird zum Beispiel ein sogenannter Bike-O-Mat mit Fahrradersatzteilen geben.