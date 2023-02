Das Smart-City-Team „LandL(i)eben – digital.gemeinsam.vorOrt“ lädt zu einer Informationsveranstaltung über die neue Online-Bürgerbeteiligungsplattform des Landkreises ein. „Wie kann ich meine Kommune aktiv (mit-)gestalten?“, wird am Donnerstag, 2. März, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Herschweiler-Pettersheim erklärt. Auf der Plattform mitmachen-landkreiskusel.de wurde als Pilotprojekt eine Umfrage zum geplanten Multifunktionshaus am Ohmbachsee durchgeführt. Aktuell steht das Projekt Carsharing online, bei dem für potenzielle Standorte abgestimmt werden kann sowie Meinungen und Anregungen hinterlassen werden können.