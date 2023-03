Das Smart-Cities-Team präsentiert seit Mittwoch online auf der Bürgerbeteiligungsplattform eine Bestandsaufnahme zum Leben im Kreis Kusel. Einige Herausforderungen und mögliche Ziele werden genannt. Bis 10. April sind die digitalen Schleusen offen, um Wünsche, Meinungen und Ideen einzubringen.

„Deine Stimme für Land L(i)eben“ ist die Aktion überschrieben. Sieben Themenfelder, zu denen es im vergangenen Jahr auch Bürger- und Expertenworkshops gab, sind gelistet: Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Mobilität, Nahversorgung, Teilhabe sowie Kultur und Tourismus.

So können sich Interessierte auf mitmachen-landkreiskusel.de beispielsweise darüber informieren, dass es in knapp der Hälfte aller Gemeinden im Kreis keine Lebensmittelgeschäfte gibt, dass 70 Prozent der Ärzte älter als 50 Jahre sind, oder dass das Bruttoinlandsprodukt im Kreis deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt. Welche Herausforderungen sich daraus ableiten lassen, ist ebenfalls aufgeführt – weitere Anregungen erwünscht.

Roter Button: „Ideen einbringen“

Selbiges gilt bei den Ideen und Wünschen, einige werden bereits aufgeführt: Auf einer Online-Plattform könnten freie Kita-Plätze im Landkreis Kusel dargestellt werden, auf einer anderen alle Verkehrsmittel – inklusive Buchungsmöglichkeit etwa für Car-Sharing, Echtzeit-Information über freie E-Ladestationen sowie Fahrgemeinschaftsangebote sowie -gesuche. Hybride kulturelle Veranstaltungsformate und die Reaktivierung der Ehrenamtsbörse werden ebenfalls als mögliche Felder genannt, die durch das Smart-Cities-Projekt verwirklicht werden könnten.

Wer nun weitere Anregungen hat, kann auf der Internetseite auf den roten Button „Ideen einbringen“ klicken und lostippen – wenn man bereits auf der Plattform registriert und angemeldet ist, andernfalls muss dies zuerst erledigt werden. Als Anreiz wird der Gewinn eines Tablets ausgelobt: Via Livestream soll am 13. April über den Gewinner informiert werden.

Finale Version zur Jahresmitte

Was da online präsentiert wird, Erkenntnisse aus Haushaltsumfragen, Bestandserfassungen und den Workshops, ist Grundlage für die Strategie des Smart-Cities-Projekts für den Landkreis Kusel: „Land L(i)eben – digital.gemeinsam.vorOrt“, das vor einem Jahr gestartet ist. Eine Präsentation solle es auch am 13. März im Kreisausschuss geben, um 9 Uhr in der Aula des Horst-Eckel-Hauses in Kusel.

Auch was bis April noch auf der Plattform hineingegeben wird, solle in die finale Version einfließen, die beim Projektförderer – die Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt 15 Millionen Euro – einzureichen ist. „Sobald diese Genehmigung da ist, tut sich dann eine Menge im Kreis!“, heißt es auf mitmachen-landkreiskusel.de. Verspätet ist das Projekt bereits: Die Strategiephase sollte schon beendet sein, wurde jedoch bis zur Jahresmitte verlängert.