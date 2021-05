Die Firma Getränke Simon schließt voraussichtlich Ende März ihren Standort in Kusel. Das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern siedelt nach Enkenbach-Alsenborn über – in die Räumlichkeiten eines Schwesterunternehmens. Für die Kunden des Getränkelieferanten soll sich aber nichts ändern.

Die Entscheidung sei kurzfristig gefallen, sagt Felix Renner, der geschäftsführende Gesellschafter der Getränke Simon GmbH & Co. KG. Erst vor etwa drei Wochen. „Da hatten wir die Zahlen für 2020, und es zeichnet sich auch ab, wie es 2021 laufen wird. Darauf müssen wir reagieren.“

Auslöser sei in erster Linie die Corona-Krise, sagt Renner. Wegen des Gastronomie-Lockdowns und wegen der Absage aller Feste fehlten dem Unternehmen aktuell 80 Prozent seiner Umsätze. Ähnlich habe es in den vier Monaten Lockdown im vergangenen Jahr ausgesehen. „In diesen Monaten hatten wir nur 15 bis 20 Prozent unseres Umsatzes“, sagt Renner, der zu konkreten Zahlen nichts sagen will. Insgesamt habe Getränke Simon im Vorjahr nur 50 Prozent seines normalen Umsatzes erzielt. „Wir waren euphorisch in das Jahr 2020 gestartet. Doch kurz darauf hat sich für uns alle die Welt verändert.“

80 Prozent Umsatz fehlen

Weil sich nach aktueller Lage keine Besserung der Situation abzeichne – Getränke Simon hat laut Renner 2020 Verlust gemacht –, müsse das Unternehmen reagieren. Das bedeutet: Kosten reduzieren. Und das lässt sich laut Renner durch die Unternehmensstruktur machen. Denn Getränke Simon – Renner hatte die Firma 2009 vom vorherigen Inhaber Lothar Simon gekauft – gehört seit fünf Jahren zur Winkels-Gruppe, einem der größten deutschen Getränkehändler und Mineralwasserhersteller. Renner hatte damals 51 Prozent seiner Firma an Winkels abgegeben, war aber geschäftsführender Gesellschafter geblieben. Grund sei damals gewesen, dass man nur im Großverbund bessere Einkaufspreise bekomme, sagt er.

Keine Corona-Fördermittel

Die Winkels-Gruppe mit Sitz in Sachsenheim nahe Stuttgart und Vertriebszentrale im nordbadischen Östringen hat nach eigenen Angaben rund 900 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 400 Millionen Euro.

Über ihre Tochterfirma GGS Gastronomie-Getränke-Service GmbH hält sie mehrere Beteiligungen an lokalen Getränkeunternehmen – darunter die 51 Prozent an Simon. Genau diese Mehrheitsbeteiligung ist laut Renner der Grund dafür, dass Getränke Simon keine Corona-Fördermittel erhält, „obwohl wir als Gastronomie-Getränkehandel sicherlich mit zu den am stärksten Betroffenen gehören“. Doch Winkels insgesamt sei eben nicht in einem solchen Maße von Umsatzeinbußen betroffen.

Aber: Zur Winkels-Holding gehört auch die Getränke Schmitt GmbH & Co. KG in Enkenbach-Alsenborn. Winkels hatte seit Jahren auch hier 51 Prozent der Anteile gehalten, seit vergangenem Spätsommer ist sie alleinige Gesellschafterin. Und das Betriebsgelände der Firma Schmitt soll nun auch Heimat von Getränke Simon werden, wenngleich die beiden Unternehmen weiterhin rechtlich getrennt bleiben. „Dort gibt es unter anderem eine einzige Halle mit fast 2000 Quadratmetern Fläche. Da lassen sich die Arbeitsabläufe effizienter gestalten als in Kusel.“ Denn die 6000 Quadratmeter Betriebsfläche im Kuseler Industriegebiet seien organisch gewachsen, nicht auf die heutzutage notwendige Effizienz ausgerichtet.

Kein Arbeitsplatzabbau geplant

Also werden bis spätestens Ende März die 25 Mitarbeiter – Renner: „Es ist kein Arbeitsplatzabbau geplant“ – samt der sechs Lastwagen, des einen Sprinters und der 25 Ausschankwagen/Kühlanhänger von Getränke Simon nach Enkenbach-Alsenborn übersiedeln und gemeinsam mit den zehn Schmitt-Mitarbeitern, den dortigen drei Lastwagen und einem Dutzend Ausschankwagen „eine Wohngemeinschaft bilden“, wie Renner es schmunzelnd formuliert. Er selbst werde nicht nur weiterhin geschäftsführender Gesellschafter von Simon bleiben, sondern sich auch um die Schmitt-Geschäfte kümmern, sagt er.

Das Kuseler Betriebsgelände soll verkauft werden. Gespräche mit Interessenten liefen bereits, aber noch keine zielführenden, sagt Renner, ohne Namen zu nennen.

Bessere Lage in Enkenbach-Alsenborn

Die Konzentration der Geschäftstätigkeit beider Getränkefirmen in Enkenbach-Alsenborn statt in Kusel begründet Renner nicht nur mit den besseren logistischen Voraussetzungen auf dem dortigen Gelände, sondern auch mit der strategisch besseren Lage. Enkenbach-Alsenborn liege sowohl im Zentrum des Distributionsgebiets von Saarbrücken bis Mainz, sondern zugleich näher an der Vertriebszentrale in Östringen.

Für die Kunden im Raum Kusel, verspricht Renner, werde sich durch diese Verlagerung nichts ändern. „Unsere Lkws kommen dann nur statt aus Kusel aus Enkenbach-Alsenborn.“ Damit es der Simonsche Getränke-Heimservice leichter habe, werde es für diesen im Bereich Kusel ein Zwischenlager geben, wo der Laster schneller wieder bestückt werden kann. Wo sich dieses Lager befinden wird, will Renner noch nicht sagen. Auch am Engagement für die Region werde nicht gerüttelt: „Wir wissen, woher wir kommen.“