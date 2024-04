Rudi und Christina Ecker, geborene Simon, aus Dunzweiler feiern am Donnerstag, 18. April, ihre Diamantene Hochzeit. Das Paar stammt aus dem saarländischen Bexbach. Dort hatten sie sich im Jahr 1963 bei einer Fasnachtsveranstaltung kennengelernt und im Jahr darauf geheiratet. Rudi Ecker erlernte in Jägersburg das Metzgerhandwerk, arbeitete einige Jahre als Geselle und später als Meister in seinem Beruf. 1970 übernahm das Paar in der Dunzweilerer Hauptstraße eine Metzgerei mit gastronomischem Betrieb. Das Gasthaus haben sie nach fünf Jahren aufgegeben, die Metzgerei führten sie gemeinsam weiter bis zum Jahr 2002. Rudi Ecker wurde mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Er ist nicht nur in der Region als „Singender Metzgermeister“ bekannt. Mehrere US-Tourneen hat er als Sänger absolviert. Zum Jubiläum gratulieren zwei Söhne, vier Enkelkinder und ein Urenkelkind.