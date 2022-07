Dank des Fördertopfs „Auf!leben“ und des unermüdlichen Einsatzes von Angelika Rübel konnten im Kreis Kusel und auch anderswo in der Pfalz viele Kinderchorprojekte ins Leben gerufen werden. Was da so entstanden ist, kann man sich am Mittwoch, 27. Juli, in Waldmohr anschauen.

Das Ziel steckt im Namen: Das Förderprogramm „Auf!leben“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung soll das soziale Miteinander stärken und das während der Corona-Beschränkungen eingeschlafene gesellschaftliche Leben wieder aufleben lassen. Eine Gruppe, die dabei hilft, dies zu erreichen, ist die Deutsche Chorjugend. Diese wiederum hat Angelika Rübel aus Quirnbach, die ehemalige stellvertretende Leiterin der Musikschule Kuseler Musikantenland, als Fördercoach eingesetzt.

Rübel hat Ideen eingebracht, organisiert und selbst als Chorleiterin mitgewirkt. Am kommenden Mittwoch, 27. Juli, kann man sich auf dem Marktplatz Waldmohr einen Eindruck davon verschaffen, was die jungen Chorsängerinnen und -sänger mit ihren Betreuern in den vergangenen Monaten erarbeitet haben.

Deutschlandweites Projekt

Nicht alle Gruppen aus der Pfalz werden zugegen sein, aber einige. Das Programm startet um 17 Uhr. Eine große Rolle spielen an diesem Tag die Teilnehmer des Earthchoirkids-Camps. Die Kinder zwischen acht und 13 Jahren nehmen zuvor an einem mehrtägigen Camp auf der Freizeitanlage Bambergerhof teil und präsentieren am 27. Juli zusammen mit einer Band und Solisten ein Programm unter dem Motto „Unsere Stimmen für das Klima“.

Der Singbus tourt regelmäßig durch alle deutschen Bundesländer. Foto: Kinderchorland/gratis

Die Earthchoirkids sind ein deutschlandweites Projekt. Initiator ist der Kinderliedautor und Komponist Reinhard Horn. Das Projekt soll das Thema Klima ins Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen rücken – mit dem Mittel Musik. Und diese kann durchaus einen wachrüttelnden und Aufbruchstimmung verbreitenden Charakter haben. Inspiriert ist das Projekt auch von der Fridays-for-Future-Bewegung. Für das kommende Jahr plant Reinhard Horn außerdem ein sogenanntes Leuchtturmkonzert mit Kinderchören aus der Pfalz. Genaueres dazu wird laut Rübel noch bekanntgegeben.

Singbus stellt die Bühne

Gesungen wird am Mittwoch, 27. Juli, auf der Singbus-Bühne. Der Singbus der Deutschen Chorjugend fährt regelmäßig durch alle deutschen Bundesländer und macht vorzugsweise im ländlichen Raum Station. Das Ziel, das die Deutsche Chorjugend mit den Rundreisen des Busses verfolgt, ist das Ankurbeln der Gründung von Kinderchören beziehungsweise die Unterstützung bereits bestehender Chöre.

Auch die Teilnehmer aus anderen „Auf!leben“-Projekten singen an jenem Mittwoch: die Ethnochorkids aus Waldmohr, die Musicalchorkids aus Brücken und die Groovechorkids, die sich an verschiedenen Orten in der Pfalz zusammengetan haben, unter anderem dreimal im Kreis Kusel. Laut Angelika Rübel wollen die Ethnochorkids aus Waldmohr auch nach dem Projektzeitraum als Chor weitermachen. „Auch bei den anderen Gruppen ist der Wille da“, sagt Rübel. Nur müsse da noch das Thema Finanzierung geklärt werden.