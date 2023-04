Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sprinterin Sina Mayer ist so gut wie noch nie in die Saison eingestiegen. An diesem Wochenende startet die Schönenberg-Kübelbergerin bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund. Doch erstmal muss sie dort durch das Corona-Drive-in.

Ausgerechnet Dortmund. Das kann ja nur ein gutes Omen sein. Dort finden die deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten statt. Und eben hier ist Sprinterin Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken am 7.