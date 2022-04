Das Duo Simon & Garfunkel Revival gibt unter dem Motto „Feeling’ Groovy“ am Freitag, 8. April 2022, 19.30 Uhr, ein Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle Kusel.

„Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“ und „Bridge over troubled water“ – diese waren nur die erfolgreichsten der zahlreichen Hits des Duos Simon and Garfunkel. Wenige andere Bands prägten den Sound der 60er so stark wie das Folk-Duo aus New York, das mit seinen poetischen Texten und gleichzeitig eingängigen Melodien schnell weltweit Berühmtheit erlangte.

Den einzigartigen Sound des Duos und damit das Lebensgefühl der Swinging Sixties wiederaufleben zu lassen – das hat sich die Simon & Garfunkel Revival Band zum Auftrag gemacht. Michael Frank, Guido Reuter und Band schaffen es gekonnt, die komplexen Arrangements von Simon and Garfunkel zu interpretieren, verspricht der Veranstalter. So gelinge es der Band ein ums andere Mal, ihr Publikum auf eine Zeitreise zurück in die wilden 60er Jahre zu nehmen.

