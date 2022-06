Historische Siegel sollen eine lange vergangene Zeit erlebbar machen: „Auf den Spuren von Rittern, Grafen, Herzögen – Heraldik und historische Siegel von Zweybrücken“ ist Titel einer neuen Ausstellung. Sie wird in Johann Wolfgang Haiduks privat geführtem Museum am Sonntag, 3. Juli, um 14 Uhr eröffnet. Zu sehen ist sie dann bis 14. August zu den regulären Öffnungszeiten in Deutschlands kleinstem Heraldik- und Siegelmuseum in der Sander Straße 9 in Schönenberg-Kübelberg bei freiem Eintritt.