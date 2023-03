Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium ist am Mittwoch zur ersten Weltethos-Schule in Rheinland-Pfalz ernannt worden. Es ist die 22. Schule in Deutschland, die die Auszeichnung der Stiftung Weltethos aus Tübingen bislang erhielt.

Menschlichkeit, Gegenseitigkeit, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Partnerschaft und Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit – das sind die Werte, die an Weltethos-Schulen im Schulalltag verankert