Die Leiterin des Siebenpfeiffer-Gymnasiums, Angelika Gröneveld-Olthoff, geht zum 31. Januar des kommenden Jahres in den Ruhestand. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat die Aufsichtsdirektion in Trier am Donnerstag bestätigt. Gröneveld-Olthoffs Nachfolge sei Ende Mai ausgeschrieben worden, das Bewerbungsverfahren laufe.

Die 62-Jährige aus Queidersbach bei Kaiserslautern war 2013 nach Kusel gekommen und hatte in einem nicht unumstrittenen Namensgebungsverfahren maßgeblich dafür gesorgt, dass das hiesige Gymnasium nun nach Philipp Jakob Siebenpfeiffer benannt ist, dem Kämpfer für Meinungsfreiheit und Mitinitiator des Hambacher Festes 1832. Vor Jahresfrist war die streitbare Pädagogin öffentlich mit Landrat Otto Rubly wegen einer möglichen Abschaffung der Gemeinsamen Orientierungsstufe von Gymnasium und Realschule Plus aneinander geraten. Vor ihrer Kuseler Zeit hatte sie ab 2008 das Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein geleitet.