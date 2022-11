Einen besonderen Abend durfte ich am Freitag erleben. Im Gasthaus Born nahm ich an meinem ersten schottischen Whisky-Dinner teil.

Seit fünf Jahren ist es ein Höhepunkt im Gasthaus Born, wenn der in Schottland lebende Kai-Uwe Stutzkeitz zu Gast ist. Denn an zwei Tagen hält er ein Whisky-Tasting nach schottischer Art ab. So auch am Freitagabend. Probiert wurden sieben verschiedene Whiskys – passend dazu sieben verschiedene Gerichte. Einige Beispiele: Zu einem pochierten Lachsfilet wurde ein „Glen Scotia Single Malt“ serviert, zum schottischen Nationalgericht Haggis mit Neeps (Steckrübenpüree) und Tatties (Kartoffelpüree) gab es einen „Glenfarclas Heritage Speyside Single Malt“ und zu Hirschragout in Rotwein mit Yorkshire Pudding einen dreifach gereiften „Highland Single Malt“. Kai-Uwe Stutzkeitz führte dabei durch den Abend: Zum einen kochte er in der Küche und präsentierte zwischen den Gängen Interessantes über Whisky und den jeweiligen Gerichten.

