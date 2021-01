Im Kreis Kusel sind am Mittwoch sieben neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Laut Kreisverwaltung wurden fünf in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal und zwei in der VG Lauterecken-Wolfstein gemeldet. Die Zahl der Menschen , die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, steigt damit auf 1496, davon gelten 1328 Personen als genesen. Wie die Kreisverwaltung weiterhin mitteilt, steigt die Anzahl der aktuell infizierten Personen auf 113 – 48 in der VG Oberes Glantal, 29 in der VG Kusel-Altenglan und 36 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, sinkt auf 57. Der Landkreis gilt damit weiter als Risikogebiet. Würde man die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigen, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 53,9.

