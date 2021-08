Sieben Termine stehen im September auf dem Schalander-Programm. Erstmals wird das Kinett bespielt, in dem ein Kulturzentrum entstehen soll. Einmal geht es noch in die Tuchfabriken, ansonsten finden die Konzerte auf der Terrasse der Kuseler Musikkneipe statt. Auf die Musikbühne auf dem Kochschen Markt kehrt das Schalander in diesem Jahr nicht mehr zurück.

Bereits am kommenden Samstag steht eine weitere Ausgabe des bekannten und beliebten „Willkommen im Dschungel“-Festivals an. Dieses Mal aber nicht wie gewohnt im Schalander, sondern im ehemaligen Kinett-Kino, wo auch alle Oktober-Konzerte stattfinden sollen. Schalander-Betreiber Wolfram Butz und Programmmacher Andreas Becker wollen dort ein Kulturzentrum, das Kinett 6 K, auf die Beine stellen. Sie bekommen dafür sowohl Fördermittel des Landes als auch Hilfe von „Großen“: Beim Tandemprojekt Kreativ Land Transfer wurde ihnen die Haldern-Pop-Macher als Mentoren zugewiesen. 6K? Kaffee, Klub, Konzert, Kino, Klampfen und Kunst.

Ein paar Ks werden beim Dschungel abgehakt: Mit dabei sind dieses Mal die Bands Amour Vache (Indie Rock) aus Düsseldorf, die Noise-Rocker Trainer aus Saarbrücken, die Future-Indie-Band A Futuristic Aid und die Formation Avale aus Metz. Im Anschluss steht außerdem ein DJ-Set auf dem Programm. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Konzert beginnt eine halbe Stunde später.

Gemütlicher geht es am Sonntag auf der Schalander-Terrasse zu. Unter der Überschrift „A Melange – Wiener Kaffeehausmusik“ stehen Melanie Petcu (Sopran), Christine Rutz (Cello), Dorothe Hesse (Violine) und Matthias Stoffel (Piano) auf der Bühne. Der Kaffeehausnachmittag beginnt um 16 Uhr. Mehr Messefeeling am Montag: Der bekannte Alleinunterhalter Arminius soll für Stimmung und gute Laune auf der Schalander-Terrasse sorgen. Los geht es um 15 Uhr.

Punk-Rock in der Tuchfabrik

Am Samstag, 11. September, zieht das Schalander-Team wieder in die Kuseler Tuchfabriken um – wie am vierten Augustwochenende. Bis dahin waren Konzerte unter der Kuseler Sommermusik auf dem Kochschen Markt veranstaltet worden. Lauter und härter wird es also wieder in der Tuchfabrik: Unter der Überschrift „Punk meets Hardcore Bowl“ geben sich die Bands 4 Promille, Born From Pain, Drinking Squad und World Negation die Klinke – oder besser das Mikrofon – in die Hand. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Punkig und kultig wird es dann auch eine Woche später auf der Schalander-Terrasse. Zunächst steht am Freitag, 17. September, ab 20 Uhr die irisch-kanadische Folk-Punk-Band The Mahones auf der Bühne. Einen Tag später wird dort am Samstag, 18. September, mit Kai und Funky von Ton Steine Scherben Geburtstag gefeiert: „50 Jahre Ton Steine Scherben“. Los geht es um 19 Uhr. Zum Ausklang des musikalisch vollgepackten Wochenendes folgt am Sonntag, 19. September, der Auftritt der „gefährlichsten Band der Welt“ an. Ab 20 Uhr steht die in Mailand gegründete Thrashcore- und Punk-Rock-Band The Svetlanas auf der Bühne.

Info

Weitere Informationen zu den Schalander-Konzerten gibt es im Internet oder bei Facebook. Es gilt jeweils die Drei-G-Regel.