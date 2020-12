Es gibt sieben Corona-Neuinfektionen im Landkreis. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 994. Das hat die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt. Fünf Neuinfektionen gibt es in der VG Oberes Glantal, eine in der VG Kusel-Altenglan und eine in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Am Lauterecker Veldenz Gymnasium gibt es aktuell einen Corona-Fall. Wie die Schule am Montag auf Anfrage bestätigt hat, wurde ein Schüler aus einer sechsten Klasse bereits am Freitag positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet und befindet sich derzeit in Quarantäne. Der Schüler habe aber schon in den Tagen zuvor aufgrund von Erkältungssymptomen nicht mehr am Unterricht teilgenommen. Ebenfalls in Quarantäne befinden sich demnach derzeit sechs weitere Schüler, die aufgrund des Sitzplanes in der Klasse als direkte Kontaktpersonen des Infizierten gelten. Diese Schüler werden nun auch getestet und sollen bis zum Eintreffen des Testergebnisses – wohl mindestens bis zum Ende der Woche – in Quarantäne bleiben. Lehrkräfte seien aber keine betroffen.

Aktuell sind noch 270 Personen aktiv infiziert, davon 166 in der VG Oberes Glantal, 38 in der VG Kusel-Altenglan und 66 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 689 Personen, davon 301 in der VG Oberes Glantal, 221 in der VG Kusel-Altenglan und 167 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert für den Kreis Kusel, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner, beträgt aktuell 135,3. Würden die im Landkreis lebenden US-Amerikaner bei der Zählung mit berücksichtigt, läge der Wert bei 128.