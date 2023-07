Bis zu sieben Bauplätze sollen in der Kirchenstraße in Oberweiler-Tiefenbach entstehen. Es ist geplant, die Straße dafür zu verlängern. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit Stellungnahmen von Nachbargemeinden und Behörden. 22 Behörden und sonstige Träge hatten die Gemeinde bezüglich des Vorhabens angeschrieben – Einwände gab es aber keine. Der Gemeinderat hat im Anschluss den Bebauungsplan beschlossen. Bis die Bagger rollen, sagte Ortsbürgermeister Günter Schwambach, werde es noch dauern. Eine Tendenz, wann die Erweiterung der Straße beginnt beziehungsweise die neuen Bauplätze erschlossen werden, gibt es noch nicht.