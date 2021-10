Sieben Lüftungsanlagen sollen in den Räumen der Kindertagesstätte Herschweiler-Pettersheim eingebaut werden. Der Gemeinderat machte nun den Weg frei dafür, dass dies schnellstmöglich passieren kann.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren“, sagte Ortsbürgermeisterin Margot Schillo nach der Sitzung. Die Gemeinde habe Zuschüsse für die Anlagen in Höhe von knapp 115.000 Euro gewährt bekommen. Der Rat beschloss nun einstimmig, die Leistung ausschreiben zu lassen und beauftragte die Ortsbürgermeisterin, die Arbeiten im Anschluss an den günstigsten Bieter zu vergeben.

In der Kindertagesstätte werden Schillo zufolge fünf Lüftungsgeräte in den Gruppenräumen, eines in der Mensa und ein Gerät in der Turnhalle installiert.