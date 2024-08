Ein Sicherheitsdienst soll beim Europäischen Bauernmarkt in Konken dafür sorgen, dass die Veranstaltung am 21. und 22. September ohne Probleme durch Randalierer verlaufen kann. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch den Einsatz zweier Sicherheitspersonen in der Nacht.

Das ganze Dorf werde ab Freitag, 12 Uhr, im Einsatz für den Aufbau sein, schilderte Ortsbürgermeister Christian Gießler. „Wir wollen vermeiden, dass irgendjemand etwas Dummes macht,