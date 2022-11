Eine neue Wegetrasse von der Lebecksmühle zu den Aussiedlerhöfen Haseldell ist im Rahmen des Anschlusses der Kanalisation Börsborn an die Sammelkläranlage in Elschbach angelegt worden. Somit war es möglich, für drei Wanderwege, die bisher über ein Teilstück der Kreisstraße 8 verliefen und wenig verkehrssicher waren, neue Routen festzulegen. Dabei handelt es sich um die beiden Wege des begehbaren Geschichtsbuches – den Ritter-Gerin-Weg und den Weg Jüdische Kultur – sowie um den Börsborner Von-der-Leyen-Rundwanderweg. Die neue Ausschilderung wurde bereits vorgenommen, die Änderung in der digitalen Karte soll in Kürze erfolgen. Der circa 30,5 Kilometer lange Ritter-Gerin-Weg beginnt beim Kulturhaus Kübelberg, der 28,5 Kilometer lange Weg Jüdische Kultur beginnt und endet am Jüdischen Museum in Steinbach. Etwa zwölf Kilometer lang ist der Wanderweg Von-der-Leyen. Start ist am Dorfgemeinschaftshaus in Börsborn.