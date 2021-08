Die Kreisverwaltung hat angekündigt, dass am Samstag, 14. August, in Kusel ein Shuttle-Bus für Helfer abfährt, die im Hochwassergebiet im Ahrtal mit anpacken wollen. Der Bus, den die Firma Westrich Reisen zur Verfügung stellt, kehrt sonntags wieder aus Grafschaft heim. Abfahrt ist samstags um 4.30 Uhr am Messeplatz in Kusel, einen Zwischenstopp gibt es gegen 5 Uhr am Kerweplatz in Freisen. Die Rückfahrt ist sonntags um 19 Uhr. Während der Busfahrt gilt Maskenpflicht, zudem müssen die Mitfahrer geimpft, genesen oder getestet sein.

Von Grafschaft aus wird der Einsatz der Helfer über die Initiative „Helfer-Shuttle Ahrtal“ koordiniert. Die Freiwilligen werden auf einem Campingplatz untergebracht, weshalb die Mitfahrer Zelt, Schlafsack und Wechselkleidung mitbringen sollen. Auch Kleingeräte wie Stemmeisen können für die Aufräumarbeiten mitgenommen werden.

Der Shuttle-Bus ist kostenlos. Wer Interesse hat, muss sich allerdings wegen des begrenzten Platzangebots bis 11. August bei der Kreisverwaltung anmelden; entweder per E-Mail an christa.dahl@kv-kusel.de oder telefonisch unter 06381 424101.