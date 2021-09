Ein Shuttlebus wird am Samstag, 11. September, erneut Helfer aus dem Landkreis ins Ahrtal fahren, um dort nach der Flutkatastrophe mit anzupacken. Derzeit werden noch Helfer gesucht, teilt die Kreisverwaltung mit. Abfahrt nach Grafschaft ist samstags um 5 Uhr auf dem Kuseler Messeplatz, einen Zwischenstopp gibt es gegen 5.15 Uhr am Kerweplatz in Freisen. Die Rückfahrt ist sonntags gegen 19 Uhr. Während der Busfahrt gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Von Grafschaft aus wird der Einsatz der Helfer im Ahrtal über die Initiative „Helfer-Shuttle-Ahrtal“ koordiniert. Die Freiwilligen werden auf dem Campingplatz in Grafschaft untergebracht. Zelt, Schlafsack und Wechselkleidung sind mitzubringen. Auch Kleingeräte wie Stemmeisen können für die Aufräumarbeiten mitgenommen werden. Organisiert wird die Helferfahrt von Ehrenamtlichen und der Kreisverwaltung. Wer Interesse hat, muss sich anmelden; entweder per E-Mail an vorzimmerlandrat@kv-kus.de oder unter 06381 424101 oder 06381 424102.