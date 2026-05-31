Medard / Lauterecken Showabend des Heimat- und Kulturvereins sorgt für Stimmung (mit Bildergalerie)
Dass der Heimat- und Kulturverein Lauterecken (HKV) mit einem Showtanzabend in dieser Größenordnung einen Nerv getroffen hat, daran gibt es wohl kaum Zweifel. Beim Kartenvorverkauf waren schon fast alle Plätze in der Gemeindehalle in Medard vergeben und die wenigen Resttickets gingen auch weg wie warme Semmeln. „Ich hatte sogar heute noch Anfragen“, berichtet Lea Salzmann, die die Organisation des Samstagabends mit Unterstützung von Trainern und Aktiven federführend leitete.
Insgesamt reisten 16 Tanzgruppen mit knapp 300 Tänzerinnen sowie einigen Tänzern an. Niemand kam, um einen Preis zu gewinnen oder zum Publikumsliebling gekürt zu werden – denn die Veranstaltung war kein Wettbewerb. Stattdessen stand der Abend ganz im Zeichen des Miteinanders, der Kreativität, Leidenschaft und Begeisterung für den Tanz. Die Gruppen feuerten sich gegenseitig an, fieberten bei spannend erzählten Geschichten mit und feierten waghalsige akrobatische Einlagen, die nicht nur viel Können, sondern auch Mut erforderten.
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Eröffnet wurde das Tanzspektakel von den gastgebenden Gruppen mit einem eigens einstudierten Tanz mit knapp 100 Tänzern, die beim Publikum sichtlich für Stimmung sorgten. Derweil waren viele der Gastgruppen schon in voller Montur. „Ich habe Lampenfieber“, gibt eine Tänzerin zu. Andere wollen „nur wieder aus dem Kostüm“, denn es herrsche „Affenhitze“, ist sich auch das Moderationsduo Heike und Holger Salzmann einig. Doch kaum auf der Bühne angekommen, scheinen Nervosität und Schweiß vergessen: Jetzt gilt es, das Publikum in andere Welten zu entführen und den Alltag zu vergessen.
Als Mitwirkende vom HKV waren Glitzersternchen, Lollipops, Sunshine Girls und Dancing Angels vertreten. Als Gastgruppen waren wiederum Pure Passion aus Winnweiler, Delight aus dem Perlbachtal, The Magics aus Staudernheim und Unexpected aus Bad Sobernheim. Ebenso als Besucher standen auf der Bühne die Young Diamonds sowie New Diamonds aus Grumbach, Sweet Generation aus Niederhausen-Winterhausen, Red Fuegos aus Odenbach, sowie Toxic Tension aus Bretzenheim und die Powergirls von Koppenstein Gemünden. Aus Staudernheim kamen Larimar und aus Hüffelsheim Magic Sensation.