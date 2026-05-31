Fantasievolle Kostüme, fetzige Beats, akrobatische Elemente: Der Showtanzabend des Heimat- und Kulturvereins Lauterecken (HKV) in Medard bot mit Hunderten Tänzern einiges auf.

Dass der Heimat- und Kulturverein Lauterecken (HKV) mit einem Showtanzabend in dieser Größenordnung einen Nerv getroffen hat, daran gibt es wohl kaum Zweifel. Beim Kartenvorverkauf waren schon fast alle Plätze in der Gemeindehalle in Medard vergeben und die wenigen Resttickets gingen auch weg wie warme Semmeln. „Ich hatte sogar heute noch Anfragen“, berichtet Lea Salzmann, die die Organisation des Samstagabends mit Unterstützung von Trainern und Aktiven federführend leitete.

Insgesamt reisten 16 Tanzgruppen mit knapp 300 Tänzerinnen sowie einigen Tänzern an. Niemand kam, um einen Preis zu gewinnen oder zum Publikumsliebling gekürt zu werden – denn die Veranstaltung war kein Wettbewerb. Stattdessen stand der Abend ganz im Zeichen des Miteinanders, der Kreativität, Leidenschaft und Begeisterung für den Tanz. Die Gruppen feuerten sich gegenseitig an, fieberten bei spannend erzählten Geschichten mit und feierten waghalsige akrobatische Einlagen, die nicht nur viel Können, sondern auch Mut erforderten.

Akrobatische Einlagen gab es unter anderem von der Gruppe Unexpected des TV Bad Sobernheim... Foto: Sabrina Schreiner ... die in der Gemeindehalle den „Spirit of Dance“ versprühten. Foto: Sabrina Schreiner Knapp 100 Tänzerinnen und Tänzer des HKV Lauterecken eröffneten den Abend mit einer eigens einstudierten Nummer. Foto: Sabrina Schreiner Selbst Harry Potter war zu Gast – mit den The Magics des VfL Staudernheim. Foto: Sabrina Schreiner Delight von der SG Perlbachtal erzählten die Geschichte der Lorelei ... Foto: Sabrina Schreiner ... und brachten den Rhein mit nach Medard. Foto: Sabrina Schreiner Magic pur gab’s bei allen Gruppen, die in andere Welten entführten. Foto: Sabrina Schreiner Die New Diamonds vom TV Grumbach genossen vor dem Auftritt noch die etwas angenehmeren Temperaturen. Foto: Sabrina Schreiner In die Welt der Magie und Illusion entführten Pure Passion des TV Winnweiler. Mai 2026, Foto: Schreiner Foto: Sabrina Schreiner Die Lollipops des HKV Lauterecken überzeugten nicht nur tänzerisch, sondern auch mit der starken Botschaft: „Anders ist genau richtig.“ Foto: Sabrina Schreiner Bewiesen ebenfalls, was sie tänzerisch draufhaben: die Young Diamonds des TV Grumbach. Foto: Sabrina Schreiner In die Welt von Bibi und Tina entführen die Jüngsten, die Glitzersternchen des HKV Lauterecken. Foto: Sabrina Schreiner Auch die Festhalle wurde zwischenzeitlich zur Bühne. Foto: Sabrina Schreiner Die ersten beiden Tänzerinnen von Delight (SG Perlbachtal) waren schon früh mit jungen Fans da. Foto: Sabrina Schreiner Die vier Gruppen des HKV Lauterecken waren bereits vor dem Tanzspektakel in bester Laune. Foto: Sabrina Schreiner Namentlich: die Dancing Angels ... Foto: Sabrina Schreiner ... die Sunshine Girls ... Foto: Sabrina Schreiner ... die Lollipops ... Foto: Sabrina Schreiner ... und die Glitzersternchen, die zwischen vier und sieben Jahren alt sind. Foto: Sabrina Schreiner Foto 1 von 19

Eröffnet wurde das Tanzspektakel von den gastgebenden Gruppen mit einem eigens einstudierten Tanz mit knapp 100 Tänzern, die beim Publikum sichtlich für Stimmung sorgten. Derweil waren viele der Gastgruppen schon in voller Montur. „Ich habe Lampenfieber“, gibt eine Tänzerin zu. Andere wollen „nur wieder aus dem Kostüm“, denn es herrsche „Affenhitze“, ist sich auch das Moderationsduo Heike und Holger Salzmann einig. Doch kaum auf der Bühne angekommen, scheinen Nervosität und Schweiß vergessen: Jetzt gilt es, das Publikum in andere Welten zu entführen und den Alltag zu vergessen.

Als Mitwirkende vom HKV waren Glitzersternchen, Lollipops, Sunshine Girls und Dancing Angels vertreten. Als Gastgruppen waren wiederum Pure Passion aus Winnweiler, Delight aus dem Perlbachtal, The Magics aus Staudernheim und Unexpected aus Bad Sobernheim. Ebenso als Besucher standen auf der Bühne die Young Diamonds sowie New Diamonds aus Grumbach, Sweet Generation aus Niederhausen-Winterhausen, Red Fuegos aus Odenbach, sowie Toxic Tension aus Bretzenheim und die Powergirls von Koppenstein Gemünden. Aus Staudernheim kamen Larimar und aus Hüffelsheim Magic Sensation.