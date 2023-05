Das Shamrock Duo unterhielt am Freitagabend schon zum neunten Mal das Publikum in der evangelischen Kapelle auf Burg Lichtenberg mit keltischer Musik. Hilde und Jupp Fuhs aus Hahn im Westerwald bilden schon seit 40 Jahren das dieses musikalische Duo. Ihr erstes Konzert in der Burgkapelle kam über die aus Thallichtenberg stammende Judith Dupont zustande. Seitdem wird das Shamrock Duo alle zwei Jahre zu einem Konzert eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie liegt der letzte Auftritt allerdings schon einige Jahre zurück. Dem Duo gelang es , unter den etwa 60 Zuhörern in der Kapelle eine gute Stimmung zu verbreiten. Hilde und Jupp Fuhs begeisterten mit Trink- und Liebesliedern, präsentierten etwa die Titel „Autumn“, „Emerald Town“, „Howering Chamrock“ und „We Have It All“. Nach den Worten von Hilde Fuhs hat sie alle Texte und auch die Musik dazu selbst geschrieben.