Klappt es im fünften Versuch endlich mit dem ersten Sieg? Die SG Veldenzland wird in der Bezirksliga alles daran setzen, von der Auswärtsreise zum SV Niederwörresbach am Sonntag (15 Uhr) etwas mitzunehmen.

Drei Niederlagen, ein Remis: Keine Frage, die Bilanz ist ausbaufähig. Auch vor gut zwei Wochen war für die Kombinierten beim FCV Merxheim nichts zu holen. „Es war eigentlich wie immer. Wir waren nicht schlechter, hatten mehr Ballbesitz. Aber dann machen wir einen haarsträubenden Fehler zum 0:1, bekommen das zweite Gegentor. Dann kämpfen wir uns wieder heran, werden am Ende aber ausgekontert“, blickt Dominik Schunck auf die letzte Begegnung zurück, die in einer 2:5-Niederlage endete.

Was ihn insgesamt ärgert, ist die Tatsache, „dass wir mit Ausnahme des Spiels gegen Winterbach eigentlich nie die schlechtere Mannschaft waren. Aber wir belohnen uns im Moment einfach nicht“. Insofern ist Schunck dann aber auch optimistisch, dass der berühmte Knoten bald platzt. Womöglich schon am Sonntag in Niederwörresbach. „Auch da werden wir wieder versuchen, unser Spiel zu machen. Wenn wir unsere Fehler abstellen und mal kein Gegentor nach einer Standardsituation bekommen, kann das was werden. Es würde uns gut zu Gesicht stehen, mal in Führung zu gehen.“ Das vergangene, spielfreie Wochenende habe die Mannschaft genutzt, um gut zu trainieren. Zudem lichte sich das Lazarett wohl ein wenig. „Die angeschlagenen Spieler wie Markus Heil konnten ein wenig regenerieren, zudem sind Lars Ockert und Kevin Schuster wahrscheinlich wieder dabei“, so Schunck.