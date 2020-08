Fußball-Bezirksligist SG Veldenzland hat locker die nächste Runde im Verbandspokal erreicht. In Runde eins erspielte er sich ein deutliches 5:1 beim FC Bad Sobernheim.

Zur Pause stand die Begegnung zumindest ergebnistechnisch noch auf der Kippe. Nach dem frühen Führungstor der SG durch Trainer Christoph Lawnik in der ersten Minute kamen die in der A-Klasse Bad Kreuznach spielenden Gastgeber durch ein Eigentor zum Ausgleich. Patrick Claß war es dann, der den favorisierten Bezirksligisten mit seinem Treffer zur Pausenführung schoss.

Kurz nach dem Seitenwechsel entschieden Raphael Decker und Kevin Schuster das Spiel mit einem Doppelschlag zugunsten der Kombinierten. Den Schlusspunkt setzte Luca Wenz in der Nachspielzeit.

Die SG Veldenzland trifft in der zweiten Runde des Verbandspokals nun bereits am kommenden Sonntag (13 Uhr in Medard) auf den Landesligisten SG Hüffelsheim.