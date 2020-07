Die SG Kübelberg/Sand hat nach eigenen Angaben bereits vor rund zwei Wochen mit dem neuen Trainer Sebastian Groß das Training wieder aufgenommen – unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln selbstverständlich.

Wie die SG weiter mitteilt, steigere man ab sofort die Trainingsintensität, nachdem bekanntgegeben wurde, dass Anfang September die Saison 20/21 beginnen kann und die Regeln noch einmal etwas gelockert wurden. Ma wolle schließlich gut vorbereitet in die zweite Saison in der B-Klasse starten. Aus diesem Grund hat die SG Kübelberg/Sand auch mehrere Testspiele vereinbart und lädt dazu Freunde und Fans ein, die gerne wieder bei Spielen zuschauen möchten.

Los geht es schon am kommenden Freitag, wenn die SG im Gastspiel beim SV Beeden antritt. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Am Sonntag, 9. August, steht dann eine Partie bei der DJK Münchwies auf dem Programm. Hier rollt der Ball ab 15 Uhr. Es folgt der Testauftritt beim SV Brücken am Samstag, 15. August. Diese Partie wird ebenfalls um 15 Uhr angepfiffen. Am Samstag, 22. August, tritt die SG bei der Krottelbach/Frohnhofen/Langenbach/Ohmbach an. Anstoß ist um 16 Uhr. Zum ersten Mal richtig ernst wird es dann im Pokal-Heimspiel gegen die SG Hüffler-Wahnwegen, das am Samstag, 29. August um 15.30 Uhr angepfiffen wird.