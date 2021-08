JETTENBACH. Am vergangenen Wochenende konnte die SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg erst den zweiten Saisonsieg feiern. Die Kombinierten plagen große personelle Sorgen. Am Samstag (16 Uhr) steht im Spiel bei Tabellenführer SV Miesau eine ganz schwere Aufgabe an.

Wenn SG-Trainer Ralf Assel über die vergangenen Wochen redet, dann fällt ihm zuerst ein, „dass wir gut aus der Corona-Pause gekommen sind, eine gute Vorbereitung absolviert haben“. Im ersten Saisonspiel beim SV Hauptstuhl allerdings fingen die Probleme an.

Dass die Begegnung mit 1:4 verloren ging, wog weniger schwer – doch in Sascha Herz und Raimund Ebert verletzten sich gleich zwei Leistungsträger so schwer, dass bis heute an weitere Einsätze nicht zu denken war. „Das hat uns zurückgeworfen, weil das zwar ganz wichtige Spieler für uns sind“, so Assel.

In Ebert fehlt ein offensiv gefährlicher Spieler, und kürzlich hat sich auch noch Pascal Bergsträßer den Fuß gebrochen. Dazu fehlt Daniel Eichmann nach seinem Kreuzbandriss im Frühjahr weiterhin, so dass der Trainer schon von einem Stürmerproblem spricht. Ex-Trainer Dennis Pannen war so ein Kaliber, der aber hat schon in der Winterpause wieder den Abflug gemacht. Und so fehlt vorne eben ein Vollstrecker, auch wenn der Trainer sagt, „dass Kay Benra das im Moment richtig gut macht“.

„Unfassbar knapp“

Jener Benra war vor Wochenfrist mit zwei Treffern maßgeblich am 3:2-Heimsieg gegen die SG Föckelberg/Bosenbach beteiligt – dem ersten Sieg sei Spieltag zwei. „Das hat so gut getan und war wichtig für die Moral“, stellt der Trainer fest.

Alles in allem ist man sich bei den Kombinierten aber bewusst, „dass wir so langsam stärker punkten müssen, um zumindest zwei, drei Mannschaften hinter uns zu lassen“. Gleichwohl hat Assel auch die Aufstiegsrunde noch nicht aus den Augen verloren: „Es ist ja alles so unfassbar knapp, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Du bist in keinem Spiel vorab chancenlos.“

Ansprechendes Niveau

Vom Niveau her findet er Gruppe C der B-Klasse auch durchaus ansprechend. Vor allem in der Offensive seien die Teams sehr gut, defensiv gebe es aber hier und da durchaus Probleme, wie man an vielen Spielen mit vielen Toren sehen könne.

Neue Spielgemeinschaften, verstärkte Mannschaften insgesamt – „da können wir im Moment nicht schritthalten. Bei uns gab es mit Ausnahme eines Keepers keine Neuen, dazu kommen die Verletzten“, erklärt Assel. Und trotzdem: „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, ist auch am Samstag was drin. Ich tippe auf ein 2:2“, sagt er mit Blick auf das Gastspiel bei Tabellenführer SV Miesau.

Der Gegner sei ein eingespieltes Team. „Da müssen wir mal länger die Null halten und nach vorne Nadelstiche setzen“, nennt Assel Voraussetzungen, um aus Miesau etwas Zählbares zu entführen.

Spiele im Überblick

B-Klasse Gruppe A: SG Mühlbach/Neunkirchen – SG Theisbergstegen-Etschberg (Sa 16, in Mühlbach), TuS Bedesbach-Patersbach II – SV Einöllen (So 14), SV Kohlbachtal – SG Herschweiler-Pettersheim/Konken, SG Kübelberg/Sand – FSV Krickenbach (in Kübelberg), SpVgg ESP – SV Brücken (alle So 15)

B-Klasse Gruppe B: SV Rodenbach II – FV Kusel II (So 12.45)

B-Klasse Gruppe C: SG Krottelbach/Frohnhofen/Langenbach/Ohmbach – SG Föckelberg/Bosenbach (in Krottelbach), SV Hauptstuhl – SG Altenglan/Rammelsbach, SV Miesau – SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg (alle Sa 16), SG Haschbach/Schellweiler – SV Kottweiler-Schwanden (Sa 17, in Haschbach), SC Vogelbach – SSC Landstuhl (So 15)