Die Königsberg Archers, die Bogenschützen der SG Hinzweiler, haben ihren Parcours überarbeitet. Es gibt neue „Trau-dich-Ziele“ und künftig noch eine ganz andere Möglichkeit.

Am Samstag waren zahlreiche Schützinnen und Schützen der Königsberg Archers im Parcours im Einsatz. Unter der Leitung von Stefan Fischer und Björn Horbach wurden mehrere Ziele neu gestellt, Wege ausgebessert und Zugänge deutlich erleichtert. Die neuen Stationen entstanden nach den Regeln des Deutschen Feldbogen-Sportverbands (DFBV). Dabei lag ein besonderer Fokus auf der Sicherheit. Der Vorstand lobte ausdrücklich den engagierten Arbeitseinsatz der Mitglieder. Fischer zeigte sich optimistisch: Mit dieser Unterstützung könne man perspektivisch auch ein Finale auf dem eigenen Gelände ausrichten. Voraussetzung dafür sei jedoch der Aufbau eines zusätzlichen 14-Ziele-Parcours. Neu eingerichtet wurden zudem sogenannte „Trau-dich-Ziele“. Diese fordern präzise Schüsse durch schmale Schneisen zwischen Bäumen oder durch enge Spalten mit geringem Spielraum. Eine Besonderheit stellt der neu installierte „Stahlfuchs“ dar – ein Ziel aus Stahlblech mit weichem Kill-Bereich, also der Zone, in der getroffen werden sollte. Eine Herausforderung, die sich vor allem an erfahrene und mutige Schützen richtet.

Osterturnier steht an

Trotz der sichtbaren Fortschritte bleibt auf dem mehrere Hektar großen Areal weiterhin viel zu tun. Für das Osterturnier, das am Sonntag, 29. März, ansteht, erwartet Fischer zahlreiche Teilnehmer, die von den Neuerungen profitieren sollen (Anmeldung über die Homepage der Schützen, https://schuetzenverein-hinzweiler.de).

Parallel dazu war Jochen Lanius mit einer kleinen Gruppe Nachwuchsschützen im Wald unterwegs. Mit dabei: die erst fünfjährige Marleen. Begleitet von interessierten Eltern, erhielten die Kinder einen Einblick in die Anforderungen des Bogensports. Nach zwei Stunden im Parcours zeigte sich Marleen beeindruckt – besonders von den Tierzielen – und fragte, wann sie wiederkommen dürfe. Lanius betonte, wie wichtig es sei, Kinder wieder stärker für Aktivitäten in der Natur zu begeistern. Der Parcours biete dafür ideale Voraussetzungen.