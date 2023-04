Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch wenn die Brötchen eher klein sind, die es in der aktuellen Runde bei der SG Haschbach-Schellweiler zu backen gilt: So etwas wie die 1:5-Heimklatsche vor Wochenfrist braucht keiner. Klar, kann passieren. „Sollte und dürfte aber nicht“, stöhnt Sebastian Koch. Nun hofft der Spielertrainer inständig, dass das Team die anstehende Aufgabe besser löst. Der vierte Spieltag der B-Klasse Gruppe C führt zur SG Krottelbach-Ohmbach (Anstoß Sonntag, 15 Uhr).

Einer geht noch ... Die Föbos haben den Kombinierten von Remigiusberg und Saubeertal aber mal kräftig eine verpasst. „Wir haben denen durch ungeheuer viele individuelle