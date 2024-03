Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Thema sexuelle Gesundheit an Schulen fördern – das ist das Ziel des Mitmach-Projekts „Liebesleben“, das in dieser Woche zum ersten Mal in Kusel gastiert hat. In einem Parcours mit mehreren Stationen gab es für Schüler der Berufsbildenden Schule sowie der Realschule plus Kusel einiges zu erfahren.

„Wisst ihr, was HIV ist?“, fragt Moderatorin Jana in die Runde und legt ein rundes Kärtchen auf den Boden. Sie leitet am Freitagvormittag Station vier des Parcours zum Thema