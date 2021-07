Die Service-Clubs haben sich wieder in Präsenz getroffen. Beim Rotary Club Kusel übergab Friedrich Beck das Amt des Präsidenten an Christian Jung. Zusammen mit der Bernhard-und-Sonja-Bauer-Stiftung wird der Club die Anschaffung einer kompletten Ausstattung zur Durchführung von Magenspiegelungen für die Rinha-Health-Klinik in Guthunguni-Ruai, einem Stadtteil von Nairobi, übernehmen. Beim Lions Club übernimmt Präsidentin Bärbel Schmitt eine weitere Amtszeit, um die Chance zu bekommen, Aktivitäten unter normalen Bedingungen durchzuführen. Kinder- und Jugendprojekte sowie die Förderung des kulturellen Lebens sollen im Mittelpunkt stehen.