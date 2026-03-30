In Wolfstein sind seit Ende Februar mehrfach kleine Brände gelegt worden. Zuletzt wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuer einen kleinen Mülleimer am Rand eines Fußwegs nahe der Hauptstraße vollständig zerstört.

Wie die Polizei mitteilt, waren bereits zuvor drei Brände gemeldet worden. Dabei beschädigten die Flammen unter anderem einen Mast und weitere Mülltonnen. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein bislang unbekannter Täter die Feuer vorsätzlich gelegt hat.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die seit Ende Februar verdächtige Beobachtungen in Wolfstein gemacht haben, um Hinweise. Informationen zur Tat oder zum möglichen Täter können unter der Telefonnummer 0631 36914599 an die Polizeiinspektion Lauterecken gemeldet werden.