Steigende Nachfrage und mehr Arbeit, aber immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. So sieht Tobias Bender die Situation auf seinem Hof in Langweiler. Etliche Hühner, deren Eier, Kartoffeln und einiges mehr. Er hat sein Hobby quasi zum Beruf gemacht und ist darauf stolz.

Leidenschaft und Freude an dem, was man tut, sind für Tobias Bender die Grundvoraussetzung, um seinen Hof am Laufen zu halten. „Es ist einfach das Wichtigste, Spaß zu haben. Dann verkraftet man den Stress auch besser“, sagt der 33-Jährige lachend. Damit spielt er auf die Zeit und die Muße an, die er in seine Hühner und auch die restliche Landwirtschaft steckt.

Und der Erfolg gibt ihm recht. Mittlerweile kann er über 800 Hühner sein Eigen nennen. Besonders beachtlich, wenn man bedenkt, dass er nach dem Tod seines Großvaters 2004 mit gerade mal 30 Stück gestartet ist. „Die Nachfrage nach unseren Hühnern und den Eiern hat konstant zugenommen. Was uns natürlich sehr freut“, resümiert Bender stolz. Mit „uns“ meint der 33-Jährige in erster Linie seine Familie. Denn sein Vater und Bruder helfen ihm bei der Versorgung der Hühner und bei der Ernte, seine Mutter unterstützt ihn im Verkauf.

Bis zu 700 Eier pro Tag

Diese Hilfe nimmt er gerne an, gerade da 2020 in dem neuen Mobilstall 450 Freilandhühner auf einen Schlag dazu kamen. Und diese wollen ebenso wie die weiteren 350 Bodenhaltungshühner täglich mit Futter und Wasser versorgt werden. Außerdem legen so viele Hennen auch entsprechend viele Eier. „Wir reden von einer sogenannten durchschnittlichen Legeleistung von etwa 85 bis 90 Prozent. Das bedeutet circa 650 bis 700 Eier pro Tag“, erklärt der Hofbesitzer.

Neben seiner Familie hilft ihm natürlich auch die Technik mit Eierband und Abrollnest. Ansonsten sei eine so große Anzahl an Hühnern und Eier einfach nicht zu bewältigen. Aber gerade bei den Freihaltungseiern sieht Bender ein immenses Wachstum. „Die Kunden fragen immer mehr danach. Das begrüße ich als Produzent natürlich“, erzählt der 33-Jährige. Wie sich sein Hof in den nächsten Jahren entwickeln wird, kann er noch nicht absehen. Für den Moment ist er jedenfalls mehr als zufrieden.