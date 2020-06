Senkkästen im Bereich der Bushaltestelle sind in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstraße von Oberweiler-Tiefenbach ausgehoben worden. Außerdem wurden auch die Wände der Bushaltestelle mit Graffitis beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge um Mitternacht vier junge Männer in diesem Bereich beobachtet, was die Polizei auf die Spur einer Gruppe von „Spätheimkehrern“ brachte. Die jungen Leute werden nun zu den nächtlichen Ereignissen vernommen.