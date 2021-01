Eine ältere Dame ist am Montagnachmittag nach Polizeiangaben mit ihrem Auto gegen einen in der Hauptstraße geparkten Transporter gefahren. Die Seniorin wurde dabei verletzt. An beiden Wagen entstand Sachschaden. Die 86-jährige Fahrerin gab an, dass am Straßenrand geparkte Transportfahrzeug übersehen zu haben.