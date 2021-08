Die Kreisverwaltung will dauerhaft einen Beauftragten für Seniorenangelegenheiten behalten. Die zunächst auf drei Jahre ausgelegte Stelle ist nun entfristet worden.

Seit zwei Jahren kümmert sich Uli Urschel darum, Hilfsangebote für Senioren zu koordinieren und zu erweitern – soweit diese nicht pflegerischer Art sind. Dass diese Arbeit notwendig ist und trotz der Einschränkungen durch Corona Früchte trägt, dokumentierte er am Montag im Kreisausschuss. Beispielsweise nannte er die Zahl von 5403 Menschen über 80 Jahre, die derzeit unter den rund 70.000 Kreisbewohnern leben. In 20 Jahren werden es fast 7800 von 63.000 Kreisbürgern sein. Für die gelte es, Angebote zu schaffen, um länger und gesund zu Hause leben zu können. Mit der Koordinierungsstelle sei nun eine Lücke in der Betreuung der älteren Bürger geschlossen worden, betonte auch Landrat Otto Rubly.