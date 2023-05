Der Andrang fällt extrem bescheiden aus. Gerade mal ein älteres Ehepaar hat sich eingefunden für die zweite Auflage von „Bewegung trifft Geschichte“, einem neuen Angebot für Senioren auf Burg Lichtenberg. Der Name ist dabei Programm.

An jedem zweiten Dienstag im Monat laden die Gemeindeschwester plus, Elisabeth Schneider, und der Koordinator für Seniorenangelegenheiten, Ulrich Urschel, zusammen mit Andreas Rauch von der Burgverwaltung Senioren dazu ein, mit Bewegungsübungen, Spiel und Geselligkeit ihre Mobilität und sozialen Kontakte auf Burg Lichtenberg zu fördern. „Das Angebot richtet sich speziell an Menschen im Alter mit und ohne Rollator, die mit Spaß ihre vorhandenen Fähigkeiten erhalten und weiter ausbauen wollen“, heißt es in der Einladung.

Zum Treffpunkt am oberen Parkplatz sind am Dienstag Renate und Franz Haßler gekommen. Das Ehepaar aus Kusel, das schon bei der Auftaktveranstaltung im April mit von der Partie war, wird von der Gemeindeschwester Schneider und Burgverwalter Rauch in burgherrlichem Outfit wie gute Bekannte begrüßt.

Ball- und Kopfarbeit

Auf dem Parkplatz motiviert Schneider mit einem handlichen Ball zu ein bisschen Bewegung. Und da ja auch „etwas für den Kopf“ dazugehört, müssen die Teilnehmer im Kreis zu dem jeweiligen Buchstaben auf der Balloberseite eine Stadt nennen – Osnabrück, Rammelsbach, Celle und Nürnberg. In einer zweiten Runde sind Ländernamen gefragt: Ukraine, Norwegen und Rumänien.

Um den Kreis etwas größer zu machen, lädt Rauch eine Frauengruppe, die gerade am Parkplatz ankommt, zum Mitmachen ein. „Was nix koscht, mache mer mit“, lautet die schlagfertige Antwort. Und nach einigen Ballzuspielen machen sich die fünf Frauen aus Kusel und Umgebung auf zum Rundwanderweg über Thallichtenberg und Körborn.

Spekulationen und Anekdoten

Auf dem Weg unterhalb der Burgmauern streut Verwalter Rauch neben Jahreszahlen und Bauzeiten auch die Namen der jeweiligen Herrschaften ein, die auf der Burg das Sagen hatten. „Aber das ist Spekulation“, schränkt er manche Aussage über die Burghistorie sogleich wieder ein.

Durch eine versteckte Fluchttür führt Rauch die Gruppe sodann in die Zehntscheune, die ursprünglich die Sammlung des völkischen Ahnenforschers Herman Wirth (1885-1981) beherbergen sollte. Heute sei die Zehntscheune ein gefragter Ort für standesamtliche Trauungen, weiß Rauch. Und der anschließende Keller samt Terrasse beliebte Stätte für Hochzeitsfeiern.

Gut im Alter: Immer etwas unterwegs sein

Nach diesem historischen Exkurs und einer weiteren Bewegungseinheit mit Bändern, gehen die Gemeindeschwester sowie Franz und Renate Haßler zum geselligen Teil über. Das Ehepaar aus Kusel, wo der 84-Jährige viele Jahre als Postbote unterwegs war, hat Freude an diesem monatlichen Angebot und will auch künftig dabei sein, wie Renate Haßler versichert. Fast jeden Tag seien sie unterwegs, aber „nicht mehr allzu weit“, sagt die 83-Jährige. Vom Holler bis zum Bahnhof oder hin und wieder ein Ausflug zum Ohmbachsee.