Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machen vielen Menschen zu schaffen. Besonders schwer haben es derzeit Senioren, die ihre Angehörigen nicht sehen können. Verbunden mit der dunklen Jahreszeit sind da Depressionen keine Seltenheit.

„Diese Corona-Zeit ist einfach scheiße“, sagt Ingeborg Becker ganz explizit. „Da werde ich doch öfter mal leicht depressiv“, gesteht die 90-Jährige. „Ich mache derzeit viele Kreuzworträtsel oder schaue fern – am liebsten Sendungen, bei denen man noch etwas lernen kann“, berichtet die rüstige Seniorin, wie sie sich die Zeit im Lockdown vertreibt.

Ingeborg Becker lebt in einem von 30 seniorengerechten Bungalows, die der Schwesternverband in unmittelbarer Nähe zum Seniorenheim „Haus am Schachenwald“ in Waldmohr betreibt.

Derzeit könne sie fast keine der Aktivitäten wahrnehmen, die ihr sonst den Alltag verschönern. „Früher habe ich hier immer meinen Rundgang gemacht, bin mal auf den Markt oder zur Sparkasse gelaufen – aber das geht ja momentan alles nicht“, bedauert Becker. Besonders schlimm sei aber, dass sie ihre Besuche bei den Bewohnern des Seniorenheims derzeit nicht machen könne.

Besuche fehlen

„Das war immer schön. Sowohl für die Bewohner als auch für mich. Ich habe dann auch gern mal ein paar Süßigkeiten oder Gebäck mitgenommen und die Gespräche sehr genossen“, sagt Becker. Doch sei ihre Situation mit der der Heimbewohner kaum vergleichbar. „Ich habe in meinem Häuschen dann doch mehr Platz. Die Bewohner haben meist recht kleine Zimmer und können momentan noch nicht mal raus“, bedauert die 90-Jährige.

Zumindest habe sie noch den Kontakt zu ihrer Familie, berichtet die zweifache Mutter, dreifache Großmutter und dreifache Ur-Großmutter. Und die Tochter passe gut auf, dass sie sich nicht anstecke. „Sie war Kinderkrankenschwester und nimmt es ganz genau“, sagt die 90-Jährige mit einem Schmunzeln. „Auch wenn sie mal nicht persönlich nach mir sehen kann, meldet sie sich mindestens morgens und abends – da muss ich mir keine Sorgen machen.“

„Gedrückte Grundstimmung“

Dass die Situation in den Seniorenheimen für die Bewohner nicht einfach ist, bestätigt auch Klaus Zimmermann, Geschäftsführer der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz, die unter anderem das Haus Königsland in Wolfstein betreibt. „Derzeit sind definitiv mehr Gespräche notwendig, um den fehlenden Kontakt zu den Angehörigen zumindest etwas zu kompensieren“, sagt Zimmermann. Man habe den Bewohnern zwar die Möglichkeit gegeben, über das Internet mit den Angehörigen in Kontakt zu bleiben, „aber das kann den persönlichen Kontakt, die Gespräche von Angesicht zu Angesicht oder auch eine Umarmung eben nicht ersetzen“.

Das winterliche Wetter und das fehlende Tageslicht sorge derzeit zwar für eine „gedrückte Grundstimmung“, depressive Störungen aufgrund der Kontaktbeschränkungen habe man aber nicht zu verzeichnen, sagt der Geschäftsführer. Aber es gebe auch Licht am Ende des Tunnels. „Nachdem das Haus in Wolfstein im November wegen des Infektionsgeschehens vorübergehend für Besucher geschlossen war, können die Bewohner derzeit wieder Besuch empfangen“, informiert Zimmermann. Da die Bewohner und das Personal auch bereits geimpft seien, hoffe man nun, „dass die Bewohner ihre Angehörigen auch bald wieder in den Arm nehmen können“.

Schwieriger Spagat

Auch die Mitarbeiter von mobilen Pflegediensten, die die Senioren in ihrem häuslichen Umfeld erleben, beobachten, dass die Situation vielen Menschen an die Substanz geht. „Die Leute sind derzeit viel ruhiger und depressiver“, sagt Susanne Miller, Qualitätsbeauftragte der Sozialstation Kusel-Altenglan. Die Pflegekräfte müssten derzeit den Spagat schaffen, den Menschen gut zuzureden, aber auch nicht zu lange zu bleiben und den Abstand zu wahren, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

„Zudem tragen wir ja auch immer FFP2-Masken, wodurch man die Mimik nicht erkennen kann. Gerade aber beispielsweise Menschen, die unter Demenz leiden, lesen die Emotionen eigentlich am Gesichtsausdruck des Gegenübers ab – was die Gespräche deutlich erschwert.“ Die Mitarbeiter des mobilen Pflegedienstes der Sozialstation hätten zwar immer ein offenes Ohr, könnten aber eben nicht in jeder Situation helfen. „Wir ermutigen die Senioren, keine Scheu zu haben und bei der Seelsorge anzurufen, wenn sie mal Zuspruch brauchen“, berichtet Miller.

„Die Besuche von den Angehörigen fehlen ja zum Teil komplett, dazu kommt das triste, graue Winterwetter – da ist es auch kein Wunder, wenn es zu Depressionen kommt“, weiß die Qualitätsbeauftragte. Doch auch Miller sieht Positives: „Manche Familien sind in der Corona-Pandemie aber sogar noch enger zusammengerückt. So mancher hat durch Homeoffice oder Kurzarbeit momentan mehr Zeit, sich um Angehörige zu kümmern. Und das ist doch auch etwas Gutes, in dieser schwierigen Zeit.“