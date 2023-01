Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr Kusel am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr zu einem Wohnhaus in Bledesbach gerufen. Die beiden älteren Bewohner hatten zuvor nasses Holz auf ihrem Holzofen im Keller getrocknet, das schließlich anfing zu brennen, sagt Sebastian Jung, stellvertretender Pressewart der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Alle Rauchmelder im Haus schlugen an, aber die Senioren bemerkten weder die Rauchschwaden im Haus, noch hörten sie die Warnsignale. Die Nachbarn hingegen wurden durch die Alarme aufmerksam, informierten die Bewohner und brachten sie aus dem Haus. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit einem Überdrucklüfter. „Dieses Gerät bläst Luft in Räume. Anschließend konnte der Rauch durch ein geöffnetes Dachfenster gedrückt werden“, erklärt Jung. Nach etwa einer Stunde konnten die Bewohner ihr Haus wieder betreten. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften im Einsatz.