Viele ältere Menschen fühlen sich im Straßenverkehr unsicher, weil sie ihre Fähigkeiten nicht mehr gut einschätzen können, und fahren deshalb nicht mehr. Doch gerade in ländlichen Regionen ist es für die Lebensqualität wichtig, so lange wie möglich fahrtauglich zu bleiben.

Die körperliche Mobilität lässt mit der Zeit immer weiter nach. Autobahnen werden oftmals vermieden, da man das eigene Fahrvermögen als nicht mehr ausreichend empfindet. Kinder oder Enkelkinder machen sich zunehmend Gedanken. Besonders die Angst vor dem Verlust des Führerscheins spielt eine Rolle bei der Unsicherheit einiger Senioren. Diese Aufzählung kommt von Maria Becker, der stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisseniorenrats.

Allerdings: „Fast niemals wird weges des Alters der Führerschein entzogen“, erklärt Dieter Lotter, der die Qualifikation zum Fahrlehrer besitzt und Mitglied der Arbeitsgruppe Verkehr im Seniorenrat ist. Seiner Meinung nach wird Fahruntauglichkeit nicht speziell vom Alter bestimmt. So fühle man sich neben einigen 80- bis 90-jährigen Fahrern absolut sicher, während manche 30-Jährige sehr gefährlich unterwegs seien und viele Fehler machten. Ebenso dürfe man seiner Ansicht nach keine Angst vor moderner Technik und neuen Hilfestellungen wie Automatik-Autos haben.

Sitz richtig einstellen

Josef Marx, der ebenfalls die Qualifikation zum Fahrlehrer besitzt und Gruppenmitglied ist, sagt, dass sich nach vielen Jahren Fahrpraxis einige Fehler einschleichen, die durch Automatismus beim Fahren jedoch nicht erkannt werden. Schon den Sitz richtig einzustellen, könne große positive Auswirkungen haben. „Viele haben nicht den Mut zum Fahren oder zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit, obwohl eigentlich alles okay ist“, fügt er hinzu.

Der Landkreis stößt beim Öffentlichen Personennahverkehr trotz einiger Angebote irgendwann auf seine Grenzen, sagt Herbert Bollinger, der ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des Seniorenrats ist. Deshalb sei es umso wichtiger, zu gewährleisten, dass auch Personen höheren Alters zur Verbesserung ihrer Lebensqualität so lange wie möglich fahrtauglich blieben.

Begleitetes Fahren mit Fahrlehrern

Wie Bollinger erklärt, plant die Gruppe jedes Jahr ein Arbeitsprogramm. Neben dem Thema „Parken auf Gehwegen“ ist in diesem Jahr die Veranstaltung „Senioren am Lenkrad“ an der Reihe. Hier soll älteren Fahrern die Unsicherheit genommen und ihnen einige Tipps und Informationen gegeben werden.

Die Infoveranstaltung der Arbeitsgruppe Verkehr im Kreisseniorenrat findet am Dienstag, 15. November, um 14 Uhr im Horst-Eckel-Haus in Kusel statt. Nach der Infoveranstaltung können Termine mit Fahrlehrern für ein begleitetes Fahren ausgemacht werden, um auch in der Praxis eine persönliche Rückmeldung zu erhalten.

Zudem helfe das angebotene begleitende Fahren dabei, die teilnehmenden Personen von ihrer Fahrtauglichkeit zu überzeugen. Wobei man aber auch immer ehrlich bleiben müsse und die Senioren nie zu etwas zwingen dürfe, sagt Lotter. Selbst vermeintlich unbedeutende Tipps wie der richtige Zeitpunkt zum Fahren könnten große Auswirkungen haben.