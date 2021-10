Die Umweltwissenschaftlerin und Kräuterpädagogin Vanessa Zürrlein bietet am Samstag, 6. November, von 14 bis 16 Uhr ein Kräuterseminar auf Burg Lichtenberg an. Thema ist „Räuchern mit heimischen Wildkräutern“. Dabei wird die Handhabung dieser Räucherart in einem theoretischen und einem praktischen Teil des Seminars anschaulich vermittelt. Ein kleines Skript ist inklusive. Die Veranstaltung findet im Hufeisenturm statt, die Teilnahmegebühr beträgt 13 Euro, zuzüglich einem Euro Materialkosten.