Unter dem Motto „Frauen in Führung: Kopf und Bauch – ein gutes Duo für Entscheidungen“ findet am Donnerstag, 19. November, von 16.30 bis 20.30 Uhr ein Workshop auf der Burg Lichtenberg in Thallichtenberg statt.

Die Trainerinnen Edda Bauer und Maike Buck möchten während des Seminares der Bedeutung von Intuition bei Entscheidungsfindungen auf den Grund gehen. Es soll ein Gleichgewicht zwischen Verstand und Bauchgefühl hergestellt und das Selbstvertrauen gestärkt werden, schreiben sie in ihrer Ankündigung. Bauer und Buck sind nach eigenen Angaben Mitarbeiterinnen von „Arbeit & Leben“, einem anerkannten Weiterbildungsträger.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Frauen in verantwortungsvollen Positionen aus kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 250 Mitarbeitern sowie Einzelunternehmern aus Rheinland-Pfalz. Sie ist in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle des Landkreises Kusel entstanden. Zusätzlich wird der Workshop durch das Ministerium für Soziales und das Ministerium für Weiterbildung gefördert. Darüber hinaus gibt es Unterstützung aus Mitteln des europäischen Sozialfonds.

Anmeldungen sind notwendig unter www.arbeit-und-leben.de/veranstaltungen . In den Teilnahmekosten von 35 Euro sind Workshop, Protokoll, Tagungsgetränke und Imbiss enthalten.