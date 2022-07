Es gibt ihn – noch. Und der Beweis dafür hat Bärbel Fuhrmann-Mainitz nicht nur erfreut. Sie hat zur Kamera gegriffen und den schönen und seltenen Anblick. Der RHEINPFALZ-Leserin ist es gelungen, einen Segelfalter „einzufangen“. Er hatte sich „auf einem Schmetterlingsflieder in meinem Garten in Rammelsbach“ niedergelassen, beschreibt Fuhrmann-Mainitz die Begegnung. Der Segelfalter gehört zu den gefährdeten Arten. Er steht auf der Roten Liste bedrohter Tierarten und gilt in Rheinland-Pfalz sogar als vom Aussterben bedroht. „Am Glan gibt es kleine Vorkommen“, weiß die auch künstlerisch tätige Leserin, die offenkundig auch mit der Kamera umgehen kann.