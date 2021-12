Einen ungewöhnlicher tierischer Besucher entdeckte Simone Bettinger im Sommer in ihrem Garten. Einen giftigen. Einen, den es in unserer Region eigentlich gar nicht gibt.

Sie liegt auf einem Mauerstein mit den Maßen 15 mal elf Zentimeter. Der Körper in Habachtstellung. Auf dem Rücken ist ein dunkles Muster zu erkennen. Simone Bettinger hat den tierischen Gast schon mehrere Male dort gesichtet. Da sie nicht weiß, um welche Schlangenart es sich handelt, schießt sie ein Foto und teilt es in einer Facebook-Gruppe im Oberen Glantal. Dort wird Sebastian Becker auf das Bild aufmerksam. Becker ist Schlangenliebhaber und Fachberater zu diesem Thema für die Feuerwehren im Oberen Glantal sowie der Stadtfeuerwehr Kaiserslautern.

Ausgesetzt oder blinder Passagier?

Der Altenkirchener war sich schnell sicher, dass es sich um eine Giftschlange handelt. Grund: Das Tier hat einen für Vipern charakteristischen, dreieckigen Kopf. Nach Rücksprache mit einem weiteren Fachmann aus Altenglan legte sich Becker auf eine Aspisviper fest, die neben der Kreuzotter einzige in Deutschland lebende Giftschlangenart. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung wollte sich nicht zu 100 Prozent festlegen, hielt die Einschätzung Beckers aber für sehr wahrscheinlich.

Eine Aspisviper im Landkreis wäre etwas Besonderes, da es die Tiere in Deutschland lediglich im Südschwarzwald gibt. Wie also ist das Tier hierhergekommen? Becker sieht zwei Möglichkeiten: Entweder das Tier wurde ausgesetzt – für so seltene Tiere müssen aber Zuchtnachweise vorgelegt werden, und dem Veterinäramt liegt keine Meldung für eine Aspisviper im Kreis vor – oder das Tier gelangte als blinder Passagier hierher.