Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Menschen, die an Depressionen erkranken, sind die dunklen Wintermonate eine besondere Belastung. Viele Betroffene finden dann Halt in Selbsthilfegruppen. Aufgrund der aktuellen Lage dürfen diese aber nicht mehr stattfinden. Was das mit den Betroffenen macht und wie trotzdem geholfen werden kann.

„Dieses Jahr ist schwer“, sagt Gerd Schäfer. Er ist Leiter der Selbsthilfegruppe Lichtblick aus Kusel, die eine Anlaufstelle für Menschen mit Depressionen und Angststörungen ist.